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Çayırova'daki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Çayırova'daki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şekerpınar Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çayırova\'daki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
25.01.2024 - 23:23,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'daki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'daki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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