Cebindeki Telefon Alev Aldı

22.09.2025 14:19  Güncelleme: 14:48
İstanbul Ümraniye'de bir vatandaşın cep telefonu aniden yanarak bacağında hafif yanık yarattı.

Ümraniye'de oto araç ses ve görüntü sistemleri işiyle uğraşan Batuhan Sürmeli, çalıştığı sırada cebindeki İPhone 14 Pro Max model cep telefonu bir anda yanmaya başladı. Telefonun alev alması üzerine Sürmeli, panikle cihazı cebinden çıkarıp yere fırlattı. Sürmeli'nin bacağında hafif yanık oluşurken batarya kısmından alev aldığı değerlendirilen yaklaşık 80 bin liralık cep telefonu adeta alev topuna dönerek kül oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürmeli, telefonunun cebinde bir anda alev aldığını ifade ederek, "Ses işiyle uğraşıyorum, arkadaşımın aracını sökerken kapıyı açıp eğildiğim sırada, cebimdeki telefon bir anda alev almaya başladı. Hiçbir şey yokken durup dururken oldu. Telefon cebimde yanmaya başlayınca hemen çıkartıp yere fırlattım. Olay anına dair kamera kayıtları da mevcut. Telefon hala elimde, batarya kısmı tamamen kül oldu. Direkt bataryadan alev aldı, yoğun beyaz duman çıktı ve çok kötü bir koku yayıldı" dedi.

Uğruna geceden sıraya girilen telefon vatandaşın cebinde alev alev yandı

BİNLERCE LİRAYA ALMIŞTI, KÜL OLDU

Sürmeli, telefonu bir buçuk yıl önce yaklaşık 80 bin liraya aldığını söyleyerek, "Cebimde olduğu için bacağımda yanık oluştu. Olay yeni gelişti, yetkili servise yazdım ama daha cevap alamadım. Bu durumun karşılığı yok. Telefona para veriyoruz ama yaşadığımız olay bu. Değişim ya da maddi manevi zarar tanzimi istiyoruz. Bu telefonu yaklaşık bir buçuk yıl önce 80 bin lira civarında aldım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

