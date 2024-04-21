"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

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"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı Cezadan kurtulmak isteyen alkollü sürücü polis memurlarına, "Sizden özür diliyorum" dedi Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve "Cenazeden geliyorum" diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı.

21.04.2024 02:54
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"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

Cezadan kurtulmak isteyen alkollü sürücü polis memurlarına, "Sizden özür diliyorum" dedi

AKSARAY - Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve "Cenazeden geliyorum" diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, "Kusura bakmayın" diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABP 425 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. Araçtan indiği sırada, "Cenazeden geliyorum" diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen Volkan K. isimli sürücü 0.51 promil alkollü çaktı. Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi. Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, "Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim" derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı
Kaynak: İHA

Aksaray, Memur, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Cenazeden geliyorum' dedi, 0.51 promil alkollü çıktı - Son Dakika

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