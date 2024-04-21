"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı
Cezadan kurtulmak isteyen alkollü sürücü polis memurlarına, "Sizden özür diliyorum" dedi
AKSARAY - Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve "Cenazeden geliyorum" diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, "Kusura bakmayın" diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.
Olay Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABP 425 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. Araçtan indiği sırada, "Cenazeden geliyorum" diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen Volkan K. isimli sürücü 0.51 promil alkollü çaktı. Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi. Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, "Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim" derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.
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Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve 'Cenazeden geliyorum' diyen sürücü, alkollü çıktı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine özür dileyerek cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.
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