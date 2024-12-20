'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti - Son Dakika
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'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

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İstanbul Emniyeti, kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'daki villasına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda villada; 1 kaya kartalı, 1 Nil timsahı, 2 cennet papağanı, 1 anakonda yılanı, 1 Boa yılanı tahniti, 1 taçlı turna tahniti, 1 ayı postu, 1 Afrika mandası trofesi, 1 dağ keçisi tahniti, 1 Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

20.12.2024 23:02  Güncelleme: 23:53
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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

İÇERİDEN ÇIKANLAR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
\'Çerkes Cengiz\'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar \'yok artık\' dedirtti
Kaynak: DHA

Cengiz Şıklaroğlu, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaman Auto:
    nat geo wıld :)) 2 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    galeriden arabalari kiralayip yalandan cakarlarla gezen soytari degil mi bu 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Olmuş Yani Kim Göz Yumdu Kaçakçılar 1 0 Yanıtla
  • Gokhan Tektemür:
    sanki hayvanat bahçesi ruhsatı var diye bir haber çıkmıştı bir ara 1 0 Yanıtla
  • onur kılıç:
    villayı 165 milyona satışa çıkarmıltı Facebook da demek ki maliyeye takıldı hemen ?? 0 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    adam zaten buharı hel yayinliyordu hatta hayvanat bahçesi ruhsatı vardı bunlarla ilgili yine birinin ayağına bastı büyük ihtimalle 0 0 Yanıtla
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