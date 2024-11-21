Çerkezköy\'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy başta olmak üzere İzmir ve Aydın'da kendilerini polis olarak tanıtarak 25 milyon TL dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp "Kimliğinizin terör eyleminde kullanıldı" yalanı ile 6 kişiyi dolandıran çete, Tekirdağ Çerkezköy polisi tarafından Tekirdağ, İzmir ve Aydın'da yapılan eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği 25 bin TL ve cep telefonlarına da el konuldu.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ