Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı - Son Dakika
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Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında bir genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan yenge tutuklandı.

24.03.2025 16:00  Güncelleme: 16:22
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Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana gelen olayda; V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte genç kızı kaçırmaya karar verdi.

YENGE OYALADI, AĞABEY ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T., cadde üzerinde yürüdüğü esnada V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, genç kızı bir süre konuşturarak oyalarken V.A. hafif ticari araçla bölgeye yaklaştı. Bu sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

YENGE TUTUKLANDI, KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari ağabey ve genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı
Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • fatih mazlum:
    Ulan barzolar bitmediniz gitti 150 2 Yanıtla
  • Cem Sena:
    Kesin olay gvur İzmir'de olmuştur hatta adamlar içip içip sarhoş olup yapmışlardır ?? 14 83 Yanıtla
  • mossi :
    dağ başından inenler 72 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bu yengeye içerde iyice basmak lazım 68 7 Yanıtla
  • 6490203:
    kaldığı böyleleri be nasıl bir davarlık nasıl bir andavallıktır bu 68 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    yengeyi asın gitsin. gereksizdir 40 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    kız kendi istegı ıle kacmıs gıbı gorunuyor...aılesı kızmasın dıye boyle oyuna dahıl oluyor..kızda suclu planlı olabılır 7 28 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    trakyali olmayip trakyaya yerleşmis bir kesimdir cerkezköy kızilpınar 10 4 Yanıtla
  • Güler Akın:
    Okuma yazman varmi Tekirdağ yazıyor 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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