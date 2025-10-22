Çermik'te Tarlada Şüpheli Ölüm - Son Dakika
Çermik'te Tarlada Şüpheli Ölüm

Çermik\'te Tarlada Şüpheli Ölüm
22.10.2025 23:05
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişi tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir tarlada ağaca asılı halde bir kişi ölü olarak bulundu.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Hamambaşı mevkisinde bir kişi, tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kimlik tespiti için soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

