Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından 30 Haziran gece saat 01.30 sıralarında Babür Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği müşterek operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün sabah saat 08.20 sıralarında ise Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351), deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-118) tarafından durdurulan lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 54 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR