 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çeşme'de Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sırasında karı-kocayı silahla vurdu. Vurulan çiftten Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Eski muhtar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çeşme\'de Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 14:13,
Abone Ol

İzmir'in Çeşme ilçesinde eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sırasında karı-kocayı silahla vurdu, vurulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski muhtar olan Ş.K isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve eşi E.D ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.D, yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, E.D ise elinden vuruldu.

Olayın faili olan eski muhtar Ş.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

kavga, İzmir, Çeşme, Güvenlik, Yerel Haberler, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement