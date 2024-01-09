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Çeşme'de cinayetin ardından silahlı kavga - Son Dakika
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Çeşme'de cinayetin ardından silahlı kavga

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen cinayetin ardından bir silahlı kavga daha yaşandı. Ağabey kardeş arasındaki kavgada küçük kardeş, ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan kardeş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşme\'de cinayetin ardından silahlı kavga
09.01.2024 - 07:07,
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İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen cinayetin ardından bir silahlı kavga daha meydana geldi. Ağabey kardeş arasındaki kavgada küçük kardeş, ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kardeş arasındaki kişisel husumet nedeniyle N.B. ile M.B. tartışmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.'ye tabancayla ateş edip kaçtı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde cinayet işlenmişti

Öte yandan aynı mahallede sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya ateş edip Bilen Dolma'yı öldürüp, karısı E.D.'yi yaralamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de cinayetin ardından silahlı kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de cinayetin ardından silahlı kavga - Son Dakika
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