Çeşme\'de Kaza sonrası Kavga

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Port bölgesinde meydana geldi. Seyir halindeki ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sağa sola savruldu. Karşı şeride geçen araç, bu sırada seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yola savruldu. Kazanın hemen ardından aracından inen ticari araç sürücüsü, çarptığı otomobile yöneldi. Kapıları açarak araçtaki sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Araçtan çıkan otomobil sürücüsü, kazanın verdiği şokla kendisine yardım eden kişiye yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza ve kavga kamerada

Öte yandan, yaşanan kaza ve sonrasındaki darp anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ticari aracın çift şeritli yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen otomobile hızla çarpması, kayıtların devamında ise ticari araç sürücüsünün diğer araçtakilerin yardımına koştuğu, ardından da otomobil sürücüsü tarafından darbedildiği anlar yer aldı. - İZMİR