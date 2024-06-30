Çeşme'de Sigara İzmariti Atan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme'de Sigara İzmariti Atan Kişi Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sigara izmariti atarak makilik alanda çıkan orman yangınına neden olan kişi tutuklandı. Yangınlar sonucunda Menderes ve Selçuk ilçelerinde toplamda 500 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangınlar havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Toplamda 6 kişi gözaltına alındı ve tutuklama işlemi gerçekleştirildi.

30.06.2024 20:07
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, sigara izmariti atarak makilik alanda orman yangınına neden olan kişi tutuklandı.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirmişti. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Toplam 6 kişi gözaltındaydı

Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi. Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangında, sigara izmaritini atan O.İ. isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Öte yandan, Menderes'te hobi bahçelerinden çıkan yangın nedeniyle 5 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 1 kişi ise tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Menderes'te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Sigara İzmariti Atan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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