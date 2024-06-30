İzmir'in Çeşme ilçesinde, sigara izmariti atarak makilik alanda orman yangınına neden olan kişi tutuklandı.
İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirmişti. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.
Toplam 6 kişi gözaltındaydı
Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi. Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangında, sigara izmaritini atan O.İ. isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Öte yandan, Menderes'te hobi bahçelerinden çıkan yangın nedeniyle 5 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 1 kişi ise tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Menderes'te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Çeşme'de Sigara İzmariti Atan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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