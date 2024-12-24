Çeşme'de Yaya İhlaline 137 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Çeşme'de Yaya İhlaline 137 Bin Lira Ceza

Çeşme\'de Yaya İhlaline 137 Bin Lira Ceza

Çeşme'de trafik denetimlerinde yaya geçidi ihlali yapan 53 sürücüye toplam 137 bin lira ceza kesildi.

24.12.2024 16:54
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de gerçekleştirilen trafik uygulamalarında, yaya geçidi ihlali yapan 53 araç sürücüsüne toplam 137 bin 960 lira para cezası kesildi. Öte yandan, trafik kurallarına uymayan 670 araç sürücüsüne de farklı maddelerden cezai işlem uygulandı.

Çeşme Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda bir çok yerde uygulama noktası oluşturdu. 'Öncelik Yaya' uygulaması esnasında, yaya geçitlerinde yayalara yol vermediği belirlenen 53 araç sürücüsüne toplam 137 bin 960 lira para cezası kesildi.

1 Aralık 23 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise 4 bin 288 araç sürücüsü ve 619 motosiklet sürücüsü denetlenirken; kurallara uymayan 670 araç sürücüsüne farklı maddelerden cezai işlem uygulandı. Öte yandan yapılan denetimler sonucu 13 motosiklet, 41 otomobil, 21 kamyonet de trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Yaya İhlaline 137 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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