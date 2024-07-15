Çeşme'deki orman yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Çeşme'deki orman yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Çeşme\'deki orman yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin bir baba ile oğlu ve yeğeni olduğu tespit edildi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangın, hızar makinesi ile çalışma yaparken çıktı ve havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 20:35
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İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde çıkan orman yangınında ölenlerin bir baba ile oğlu ve yeğeni olduğu öğrenildi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

Ölenler baba oğul ve yeğenmiş

Orman yangında bölgede bulunan 4 evdeki 8 vatandaş can havliyle alevlerden kaçmak için araziye koşmuş, vatandaşlardan 5'i ekiplerce kurtarılmıştı. Kaçış güzergahları bilinmeyen Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas'ın (35) ise yapılan saha çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hayatını kaybedenlerin baba ve oğlu olduğu, Mine Elmas'ın ise Mesut Coşkunöz'ün kız kardeşinin kızı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cenazeler bölgeden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'deki orman yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika

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