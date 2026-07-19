Çeşme ve Seferihisar'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme ve Seferihisar'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme ve Seferihisar\'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı
19.07.2026 18:36
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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında 17'si çocuk 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 17'si çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Bölgede görevli Sahil Güvenlik botu TCSG-7 tarafından durdurulan lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyondan kısa bir süre sonra saat 06.20'de Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) denizde hareketli bir lastik bot daha tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-22 botu durdurdu. Botun içerisinde 17'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çeşme ve Seferihisar'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme ve Seferihisar'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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