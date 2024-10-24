Çete hastanesinde doğum yapan anne konuştu: İhmalleri olduğunu en baştan biliyorduk - Son Dakika
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Çete hastanesinde doğum yapan anne konuştu: İhmalleri olduğunu en baştan biliyorduk

Çete hastanesinde doğum yapan anne konuştu: İhmalleri olduğunu en baştan biliyorduk

İstanbul'da, yenidoğan çetesinin mağdur ettiği ailelerden biri olan Nurdan Yalçın, 4,5 yıl önce kızını dünyaya getirdiği hastanede ihmaller olduğunu iddia etti. Yalçın, serebral palsi hastalığına sahip kızının hastane ihmali sonucu rahatsızlandığını belirterek ''O dönem en başından beri şüphelendiğimiz durumlar oldu. En başından beri hastanenin ihmali olduğunu biliyorduk. Onların ihmali olmasaydı kızım şu an sağlıklı olacaktı'' ifadelerini kullandı.

24.10.2024 15:03
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen yenidoğan çetesinin mağdur ettiği aileler teker teker ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında kapanan hastanelerden birinde 4,5 yıl önce kızını dünyaya getiren Nurdan Yalçın, serebral palsi hastalığıyla boğuşan kızının hastane ihmali sonucu rahatsızlandığını iddia etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çeteye ilişkin yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor.

Çete hastanelerinden birinde doğum yapan anne konuştu 'İhmalleri olduğunu en baştan biliyorduk'

TV100'e konuşan mağdurlardan Yalçın ailesi de 4.5 yaşındaki kızları Eylül'ün yakalandığı selebral palsi rahatsızlığının hastane ihmali sonucunda ortaya çıktığını iddia etti. Yalçın ailesinin kızı Eylül, 4.5 yıl önce sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumundan tam 10 saat sonra yenidoğan yoğun bakımına alındı ve 21 gün annesinden uzak kaldı.

"GENEL ANESTEZİ YAPILACAĞINI AMELİYAT SIRASINDA ÖĞRENDİM"

Kızının doğumuyla başlayan süreci TV100'e anlatan Nurdan Yalçın, doğum sırasında yaşadığı tedirginliği 'Pandemi sürecinde kızım dünyaya geldi ve birçok hastaneye gittik. En son bahsi geçen özel hastaneye gittik. Doktora gerçekten güveniyorduk. Birçok insan da o hastanenin ve doktorun iyi olduğunu söylemişti. Sürekli takiplerimizi de yapıyorduk. 40 artı 6 gün normal doğum olması için bekledik. Ardından hastaneye gittik ve suni sancı verildi. Bebeğin kalp atışları yavaşlandığı söylenince sezeryana alınmam gerektiği söylendi. Gerekli evrakları imzaladım ama bana en önemli bilgi bana verilmedi. Ben genel anestezi yapılacağını sanıyordum ama yarıdan sonra uyuşturdular. Normal şartlarda söylenmesi gerekiyordu. Ben genel anestezi yapılacağını ameliyatta öğrendim bana pandemiden dolayı böyle olmasının daha risksiz olacağı söylendi. Ve oradaki görevli bana kıpırdama sakat kalırsın dedi. Psikolojik olarak ben zaten çöktüm. Ben de onların elindeydim ve iğne yapıldı. Sürekli ağlıyordum, bir süre sonra sakinleştirici verildi. Ben kızım Eylül'ü gördüm ama gördüğümü anlamadım bile. O an şoktaydım. Ailem de ben uyanık bir şekilde çıkınca şaşırdı. Eylül'ü orada küveze aldılar.' sözleriyle anlattı.

Yenidoğan kızının yoğun bakıma nasıl alındığını ve 21 günlük meçhul süreci anlatan Nurdan Yalçın şu ifadeleri kaydetti:

'O dönem en başından beri şüphelendiğimiz durumlar oldu. En başından beri hastanenin ihmali olduğunu biliyorduk. Onların ihmali olmasaydı, kızım şu an sağlıklı olacaktı çünkü sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Eylül yanımıza geldikten sonra tırnakları morarmıştı, tepkileri çok sakindi. Eylül'ü yoğun bakıma aldıklarında 'durumu çok kötü, yoğun bakıma aldık' dediler. 21 gün sonra da bir sıkıntı yoktu. Bize bir ilaç verdiler, ilacın ne olduğunu bile bilmiyorduk. 3 aylıkken kızıma epilepsi tanısı koyuldu. 6 aylıkken de yine kapanan hastanelerden birinde emar çektirdik ve orada kızıma serebral palsi tanısı kondu.'

SEREBRAL PALSi NEDİR?

Serebral palsi, beynin kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde gelişememesi veya hasar görmesi sonucu ömür boyu süren fiziksel engellilik durumudur. Kasları kontrol etme yeteneğini, hareketleri ve duruş gibi motor becerileri doğru çalışamaz. Serebral palsinin sık görülen belirtileri arasında hareket etme zorluğu, konuşmada güçlük, kontrolsüz hareketler, kas sertliği ve huysuzluk görülür.

Bebeklerde nedensiz bir şekilde çok sık ağlama görülüyorsa, ellerini başparmakları avuç içinde olacak şekilde yumulu tutuyor ve açmıyorsa, kol ve bacak hareketlerinde asimetri varsa mutlaka bir çocuk nöroloji bölümüne başvurmak gerekir.

Yenidoğan, İstanbul, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Eylül, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çete hastanesinde doğum yapan anne konuştu: İhmalleri olduğunu en baştan biliyorduk - Son Dakika

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