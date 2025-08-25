Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
25.08.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı. Anne ve babanın çocuğun peşinden koşup yola çıkmadan yakalamaya çalışması ve otomobilin çarparak yaklaşık 10 metre savurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Bağlı Seydo Atilla Mahallesinde yaşanan olayda ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki Bahoz Ali İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu.

10 METRE SAVRULDU

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, Mustafa İ.'nin kullandığı 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANNE VE BABASI PEŞİNDEN KOŞTU AMA...

Görüntülerde anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosikletle ara sokaktaki çocuğun yanına geliyor. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, caddeye doğru koşuyor. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koşarak caddeye çıkmadan yakalamak istiyor ama yetişemiyor. Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Çocuğun yardımına koşanlar arasında yer alan Serhat Karav, "Çocuğun koştuğunu gördüm. Araç çarptı. Yaklaşık 10 metre sürükledi. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ceylanpınar, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu
İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı
Bursaspor ilk maçında gol oldu yağdı Bursaspor ilk maçında gol oldu yağdı
Halit Yukay’ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi
Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız
Kırşehir’de bıçaklı kavga 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yabancı hakem geliyor mu TFF’den kesin karar Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar
Galatasaray’da Singo sesleri arttı Menajeriyle İstanbul’da görüşüldü Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

14:51
İsrail, Türkiye’nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı’yı canlandırma yönünde önemli bir adım
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım
15:17
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 15:59:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.