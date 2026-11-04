Ceylanpınar\'da TİGEM işçisi 44 yaşındaki traktör sürücüsü tırın çarpmasıyla öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM'e bağlı Karataş mevkiinde meydana geldi. Abdülhalim Ç.'nin kullandığı 47 AEA 577 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan Hamdo Yedek'in (44) kullandığı römork takılı olan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör römorku devrilirken sürücüsü ise yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Hamdo Yedek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.