Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, cezaevi mahkum aracının da bulunduğu araçlar karıştı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.07.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında cezaevi mahkum aracının da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 34 CIN 204 plakalı hafif ticari araç, E.K. yönetimindeki 41 AON 515 plakalı kamyonet ile cezaevi mahkum taşıma aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 34 CIN 204 plakalı araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kuruçeşme, İstanbul, İnceleme, Kocaeli, trafik, Mahkum, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 17:25:16. #1.13#
SON DAKİKA: Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement