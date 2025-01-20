CHP Gençlik Kolları Başkanı Serbest

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CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle soruşturma soruşturma başlatılmıştı. Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatılan Aydın, ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şüpheli Aydın, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılıkta ifade verdi. Şüpheli, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

"Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum"

Öte yandan şüpheli Cem Aydın'ın Savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli Aydın'ın ifadesinde, "CHP adına yönetilen tüm kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Benim diğer kurumsal hesaplara olduğu gibi CHP Gençlik Kolları isimli hesaba da erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin bir inisiyatifim yoktur. Bahsetmiş olduğunuz video Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve genel başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.