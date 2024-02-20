Artvin Hopa\'da CHP seçim bürosunda başlayan yumruklu kavga sokağa taştı

Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İl Genel Meclisi aday listesi tartışması kavgaya dönüştü. CHP seçim bürosunda başlayıp sokağa kadar taşan yumruklu kavga, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. CHP Hopa İlçe Belediye Başkan adayı Utku Cihan, saldırıya isyan ederek, "Bu saldırı organizedir. Telefonla insanlar çağırılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda, iddiaya göre CHP'nin İl Genel Meclisi üyeliği listesine bir grup partili itiraz etti. İtiraz sonrası çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan olayda yumruklu arbede anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ve çevredekiler araya girerek gerginliği önledi.
CHP Hopa İlçe Belediye Başkan adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı. Cihan yaptığı açıklamada, "Hopa'da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımıza yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa'da barış içerisinde, kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız." ifadelerini kullandı.
"Bunun görüntü kayıtları elimizde." diyen Cihan, şunları kaydetti: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir. Telefonla insanlar çağırılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz."
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin Hopa'da CHP seçim bürosunda başlayan yumruklu kavga sokağa taştı - Son Dakika
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