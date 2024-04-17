CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

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Sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan kampanya kapsamında ne kadar para toplandığı ve bu paraların kim tarafından ve hangi şekilde bağışlandığının tespiti için belge istendi

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma çerçevesinde 11 kişi daha 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığına yazı yazılarak bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığının tespiti için belgelerin gönderilmesi talep edildi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde aralarında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

11 kişi daha ifade verecek

Soruşturma çerçevesinde eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan, avukat Vedat Ali Aydın, eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat'ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı yazılacak

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığına yazı yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi de istendi. Ayrıca, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen 'bir tuğla da sen koy' bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların da gönderilmesi talep edildi.