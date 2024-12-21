CHP'li Anıl A. Tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Anıl A. Tutuklandı

CHP\'li Anıl A. Tutuklandı

CHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Anıl A., tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ihraç istemiyle sevk edildi.

21.12.2024 12:32
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Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut ve önceki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gürcan M. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anıl A. ve Gürcan M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkartıldı. Savcılık ifadesinin ardından Akbulut ve Gürcan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı

İHRACI AN MESELESİ

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile il yönetim kurulu üyesi Akbulut'un tutuklandığını ve kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Kamacı yaptığı paylaşımda, "İl yönetim kurulu üyesi Anıl A. hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl A. partimizin Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Nail Kamacı'nın o paylaşımı;

Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Anıl A. Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Celil Başer:
    yolsuzluğun adı CHP deyince sözde Atatürkçüler ağlıyor 18 5 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    chp de ihrac ediliyor bunlar. akpde olsa madalya takiyorlar 5 17 Yanıtla
  • null:
    Chp ye gönül verdi,sonuç bu hale düştü 3 9 Yanıtla
  • Seyit null:
    olay ne 5 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Nail Kamacı Antalya’da neyi tutsan kurutuyorsun.Kendi toprağında Kumluca’yı bile kaybettirdin.Acilen Partiden istifa etmelisin yeni kadro gelmeli.Türkiye 5 ilçede kazanan partiye kaptırdın.Bir boy abdesti şart oldu. 2 1 Yanıtla
  • ahmet demir:
    tutuklanınca ihraç tutuklanmadan neden ihraç yok hepiniz böylesiniz siz chp parti falan değil suç örgütü 0 0 Yanıtla
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