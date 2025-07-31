CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Palaz Hakkında Suç Duyurusu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Palaz hakkında görevini kötüye kullanma, işçilere mobbing uygulama, haksız gerekçelerle işten çıkarma ve kamu zararına neden olma iddialarıyla Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Gönen Belediyesi'nde 2012 yılından bu yana görev yapan evli ve 2 çocuk babası Fahri Özcan, 8 Nisan 2024 tarihinde Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın mazbatasını almasının hemen ardından "motivasyon eksikliği ve düşük performans" gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarma işleminin usulsüz olduğunu öne süren Özcan, konuyu yargıya taşıdı. Gönen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ve ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Özcan'ı haklı bularak, iş akdinin geçersizliğine ve işe iade edilmesine hükmetti. İlgili karar kesinleşmesine rağmen belediye yönetimi, işçiyi göreve başlatmadı. Bu nedenle belediye, mahkeme kararıyla 185 bin TL'ye yakın işe başlatmama tazminatı ve ücret ödemek zorunda kaldı. Suç duyurusunda bu tutarın kamu bütçesinden karşılandığı ve dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu belirtildi.

Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre, işten çıkarma kararının arkasında herhangi bir performans sorunu değil, sistematik mobbing ve sendikal baskı olduğu ileri sürüldü. Özcan, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödenmediğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın görevini kötüye kullandığı, kamu kaynaklarını zarara uğrattığı ve çalışanlara psikolojik baskı uyguladığı yönündeki iddiaların araştırılması istendi.

Fahri Özcan yaptığı açıklamada, "Bugün burada Gönen Belediyesi Başkanı İbrahim Palaz hakkında görevi kötüye kullanmak ve kamuyu zarara uğratmaktan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi vermek için bulunmuş oluyoruz. 2019 seçimlerinde İbrahim Palaz, şantiyeye, Fen İşleri Müdürlüğü'ne geldiği zaman işçilerin gelir seviyesini yükselteceğine, çalışma ortamlarını iyileştireceğine dair vaatlerde bulunarak işçiden oy istemişti. Fakat geçen beş yıl boyunca bu sözlerin hiçbirini tutmadı. Gönen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler olarak Balıkesir'de dördüncü sıradayken, İbrahim Palaz Gönen Belediyesi çalışanlarını maaş konusunda sondan birinci yapmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere toplam 21 belediye arasında Gönen Belediyesi'ni ne yazık ki son sıraya düşürmüştür. Aynı şekilde ne seçme hakkı ne de seçilme hakkı tanımıştır. Kendi sendika temsilcisini dahi seçmeye izin vermemiştir. Bu nedenle ödenen tazminatların, yüklü miktardaki paraların kendisinden tahsil edilmesi için şu anda savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Konuyu siz Gönenlilerin ve kamuoyunun takdirine, saygısına sunuyorum" dedi. - BALIKESİR