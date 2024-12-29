CHP'li Tanrıkulu: Narin'in faili ve ölüm nedeni hala belirsiz - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu: Narin'in faili ve ölüm nedeni hala belirsiz

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti davasının sonucuna ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, ''Failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı'' dedi.

29.12.2024 01:05  Güncelleme: 07:29
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

CHP'Lİ TANRIKULU: FAİL VE ÖLÜM NEDENİ HALA BELİRSİZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından sonuçlanan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.

Failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının cevapsız kaldığını belirten Tanrıkulu, "Narin kızımızın kaybolduğunu öğrendiğim andan itibaren öncelikli olarak sağ bulunması umuduyla bedenine ulaşılması konusunda çaba içerisinde oldum. Maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldı ve bu gelişmeyle beraber yürütülen soruşturmada, 4 tutuklu şüphelinin dosyalarının ayrılması yönünde bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinin sonunda maalesef -süreç boyunca ifade ettiğim gibi- failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı" dedi.

"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tanrıkulu ayrıca "Bugün verilen hüküm, kesin hüküm değil;çünkü istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Asıl unutulmaması, gözden kaçırılmaması gereken nokta; tutuklu/tutuksuz şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ediyor olduğudur. Dolayısıyla devam eden soruşturma sürecinde "Narin'i kim öldürdü?" "Narin neden öldürüldü?" sorularının yanıtı bulunana kadar gerçek adalet için takipçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP\'li Tanrıkulu: Narin\'in faili ve ölüm nedeni hala belirsiz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Tanrıkulu: Narin'in faili ve ölüm nedeni hala belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ayhan Murat:
    bu şahsın mesleği avukatlık. ve pkk lı teröristleri savunan biri kendisi. hala chp de nasıl duruyor anlamıyorum 55 15 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Amkç herşeye karşısınız zaten 38 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    malum.parti işi 26 11 Yanıtla
  • beyinsiz japon:
    Yesilkoy sosyete pazarindan aldigi tayt defolu cikinca pazar esnafina satirla saldiran halam nezakete slm 19 6 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Gene boş adam yorum yaptı zihniyetsiz parti hep işiniz gücünüz ortalığı karıştırmak 18 6 Yanıtla
  • Fk:
    kim bu adamı milet vekili yaptı bir ara birşey soracaktık ufak bir işimiz cıktı tlf actık mesac günderdik cevap alamadık aldıkları maaş domuz etinden daha haramdır diyarbakır dengbej eviyle alakalı bir durumdu bende dengbejım malllesef adam bizi takmadı oysa secim zamanında kemal kılıcdar oğluyla denbej evine geldiler dengbejlerin hepsini tanıyor oy icin geldiler şimdi kim takar dengbejleri hesabını getiriyor yazıklar olsun ona 8 6 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Bu işin içinde PKK yoksa bende Birşey bilmiyorum.Baştan beri diyorum o köye el atılmalı. 8 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Aynen öyle çözemediler katil kim 4 4 Yanıtla
  • Mustafa Sincar:
    adalet yerini buldu alması gereken cezaları aldılar ama neden öldürdüler bence bunu insanların bilmesi gerekiyor 5 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ALLAH AĞIZ VERMİS.. KONUS ') 1 0 Yanıtla
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