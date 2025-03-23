CHP Lideri Özgür Özel İstanbul Adalet Sarayı'nda - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel İstanbul Adalet Sarayı'nda

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ziyaretine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

23.03.2025 05:44  Güncelleme: 05:52
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CHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Lideri Özgür Özel İstanbul Adalet Sarayı'nda - Son Dakika

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