CHP Lideri Özgür Özel İstanbul Adalet Sarayı'nda

CHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.
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