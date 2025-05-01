CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı - Son Dakika
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CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı

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Ankara'da CHP Milletvekili Adnan Beker'in de içinde bulunduğu otomobilin şoförü, 'dur' ihtarına uymayarak aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru, aracı üzerine süren şoförden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuşan CHP'li Beker, polis memurunun kendilerini tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

01.05.2025 23:46
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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförünün, aracını 23 Nisan Çarşamba günü bir polis memurunun üzerine sürdüğü ortaya çıktı.

CHP Milletvekili'nin Şoförü Polis Memurunun Üzerine Aracı Sürdü

'DUR' İHTARINA UYMADI, ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve Beker'in de içinde bulunduğu otomobilin şoförü İ.A., Cumhuriyet Caddesi'ne girişin kapalı olduğu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin 'dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü.

CHP Milletvekili'nin Şoförü Polis Memurunun Üzerine Aracı Sürdü

YARALANAN POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi oldu.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Beker'in aracının polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve aracın polisin üstüne sürüldüğü görülüyor.

CHP Milletvekili'nin Şoförü Polis Memurunun Üzerine Aracı Sürdü

BEKER'DEN İLK AÇIKLAMA: İNATLA 'KİM OLURSAN OL' DEYİP ÖNÜNDE DURDU

Öte yandan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından katıldığı bir canlı yayın programında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Beker, polis memurunun kendilerini tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

Beker'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: " Ulus'a gittik. ABB'nin önünden geçerken ilk çevirmeye girdik. MOBESE niye o görüntüleri göstermiyor. Kimlik gösterdik, bize müsaade ettiler. Arabamızın önünde ismimiz yazıyor ama biz yine de kimlik gösterdik. Komiser 'arabayı buraya çekebilirsiniz' dedi. Ben arabadan indim 'ben vekilim' dedim. İnatla 'kim olursan ol' deyip önünde durdu. O polis bilerek elini kaputa koydu. Biz 3 noktadan geçtik. Talimat veren aynı emniyet müdürü değil mi. Sesli kayıt yayınlanacak. Bu vekil aracı. Araba orada duruyor biz 1 kilometre yürüyerek gidiyoruz. 3 noktada bize polis arkadaşlar izin veriyor da bu arkadaş bize ağza alınmayacak laflar söylüyor. 'Ben vekilim aracın önünden çekilin' dedim. 'Bana emir geldi çekilemem' dedi. 'Yazılı emir varsa gideyim' dedim, 'yazılı emir yok' dedi.

CHP Milletvekili'nin Şoförü Polis Memurunun Üzerine Aracı Sürdü
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker

"POLİS ARKADAŞ YARALI DEĞİL"

Bir milletvekili oradayken, milletvekilinin arabasının önüne oturulur mu? Yazılı emir olur, o zaman ben döner evime giderim. Etrafımız sivil polis dolu, sadece o polis yapıyor. Bana milletvekili olarak polisin böyle davranması doğru mu? 2 ay önce CHP'ye geçtim. 2 ay önce bunları anlatsalar inanmazdım. Bazı polis arkadaşlarımız ortamı geriyorlar. Polis arkadaş yaralı değil. Arabanın önünde duruyor yaralı değil. Ben görüntüleri yayınlayacağım. Polisin bize söylediklerini duyacaksınız. Ben milletin vekiliyim."

CHP\'li Adnan Beker\'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Security Specialist:
    Video' ya bakarken bnm onurumu gururumu şerefimi ezip geçmiş gibi oldum. Bende bundan böyle chp' min onurunu gururunu namusunu şerefini çöpe atarak hiçe dayarım :( 29 7 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    polis yaralı değil de...sen kimsin polisin üzerine araba sürüyorsun. Düne kadar PKK lıların yaptığı hareketleri şimdi CHP liler yapıyor 27 4 Yanıtla
  • Mert kursun :
    iyice zıvanadan çıktılar yolsuzlukları ortaya çıkınca ne yapacaklarını şaşırdılar kuduz köpek gibi her gördüğüne saldırıyorlar 20 2 Yanıtla
  • mahmut:
    Şöför sürdü yazın sadece ...CHP milletvekilinin şöförü yazmayın... 4 16 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    ulan a haber gibi yalan haber yapmayın videoyu izledim polisi yaraladığı ezdiği falan yok. işiniz gücünüz yalan haber olmuş. habercilik yapmanın da bir adabı şerefi olur !! 3 11 Yanıtla
  • Aa:
    bay kemalin vekil seçtiği ancak oy vermeyen adam 9 1 Yanıtla
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