Çiftlik Bank Davası Sanıklarının Yargılanmasına Devam Edildi

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tahliye edilen Osman Naim Kaya, " Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım" dedi.
Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.
"Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir"
Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete her hangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
"Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım"
Osman Naim Kaya ise, "Ben Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı, yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay Devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığı'ndan alınabilir. Ben bu aşamada tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Fatih ve Mehmet Aydın'ın tutukluk halinin devamına karar verirken Osman Naim Kaya hakkında ise suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Çiftlik Bank Davası Sanıklarının Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?