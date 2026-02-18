ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp

ABD\'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
18.02.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde kaybolan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kayakçıyı bulma çalışmaları sürerken, felaketin en ölümcül çığlardan biri olduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

KAYAKÇILAR ÇIĞA YAKALANDI

ABD'nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları'nın bir parçası olan Castle Peak'te yaşanan çığ felaketinde kötü haber geldi. Nevada County Şerif Ofisi, daha önce 16 olarak açıklana kayakçı sayısının 15 olduğunu belirtti.

8 KAYAKÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 1'İ KAYIP

Nevada County Şerifi Shannan Moon, kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirerek, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ettiğini ifade etti.

Nevada County Şerif Ofisi'nde görevli Russell Greene, 8 kişinin cesedinin birbirine oldukça yakın noktalarda bulunduğunu aktararak, ölen 3 kişinin rehber olduklarını ifade etti. Greene, ayrıca zorlu arazi ve hava şartları nedeniyle cesetlerin henüz bölgeden çıkarılamadığını açıkladı.

Nevada County Şerif Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, çığ felaketinden 6 kayakçının sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Söz konusu çığ felaketi, 1981'de Washington'daki Rainier Dağı'nda 11 dağcının hayatını kaybettiği çığdan bu yana ABD'deki en ölümcül çığ oldu. Ulusal Çığ Merkezi'ne göre, her kış ABD'de 25 ila 30 kişi düşen çığlarda hayatını kaybediyor.

Kaynak: İHA

California, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:20:13. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.