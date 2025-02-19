Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi - Son Dakika
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Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi

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Bursa'da bir diş hekimi, park etmek isterken fren yerine gaza basınca yolda yürüyen iki kadını ezdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.02.2025 11:15
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Diş hekimi Sezgin Ç, sokak arasına park etmek istediği otomobilinde fren yerine gaza bastı. Panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOLDA YÜRÜYEN İKİ KADINI EZDİ

Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle yola savrulurken feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet yesil:
    nasıl yani, bu işte bir kasıt var 19 0 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    ölmemiş ya adlı kontrol şartı 11 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Nasıl serbest yaaaa...Şakamı bu. 9 0 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    bunu serbest bırakanlarıda araştırın.. 4 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    yanlis pedala bastinda tokustan gelen kadar idrak edemedin mi pedalin gaz pedali oldugunu. kalp krizi desen neyse. bende 100 metre fren diye gaza basiyim pazara daliyim ne ala memleket 1 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    buna ehliyeti veren kasabın ben taaaaa 0 0 Yanıtla
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