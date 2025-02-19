Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Diş hekimi Sezgin Ç, sokak arasına park etmek istediği otomobilinde fren yerine gaza bastı. Panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle yola savrulurken feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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