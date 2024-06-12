Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı, acılı anne cezaya itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı, acılı anne cezaya itiraz etti

Denizli'de meydana gelen kazada oğlunu ve gelinini kaybeden acılı anne, alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen cezaya itiraz etti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası alkollü olduğu ve ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye 9 yıl 4 aylık ceza verilmişti. Acılı anne, daha fazla ceza istediğini belirterek adaletin yerini bulmasını talep etti.

12.06.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Oğlunu ve gelinini kazada kaybeden acılı anne alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen cezaya itiraz etti

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve genç çiftin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Önce bariyere sonra çiftin bulunduğu motosiklete çarpan sürücünün kaza sonrası alkollü olduğunu ve ehliyetine geçmişte el konulduğunu söyleyen acılı anne, sürücüye verilen 9 yıl 4 aylık cezaya isyan etti.

Kaza, 29 Aralık 2023 tarihinde Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana gelmişti. Hüseyin G., yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek Buse Nur Bostancı'nın (17), yolcu konumunda bulunduğu, eşi Fethi Berk (23), idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan çiftten Bostancı, üst geçitten aşağıya düşerek hayatını kaybetmiş, Berk ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde Hüseyin G.'nin alkollü olduğu belirlenerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza anı görüntüleri dehşete düşürdü

Genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üst geçit üzerinde sağ şeritte seyir hallinde olan Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıyor. Bariyere çarptıktan sonra savrulan SUV araç sol şeritte ilerleyen genç çiftin bulunduğu motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Buse Nur Bostancı metrelerce yükseklikten aşağıya düşmesi dikkatlerden kaçmazken, Fethi Berk motosiklet üzerinden yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza sonrası bir süre araçtan inemeyen sürücü Hüseyin G.'nin içerisinde bulunduğu araç durduktan sonra tekrar hareket alarak yine beton bariyerlere çarpıyor.

Acılı anne alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen cezaya isyan etti

Oğlunu ve gelinini aynı kazada kaybeden acılı anne Şerife Emirik, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine konuştu. Oğlu Fethi Berk ile gelini Buse Nur Bostancı'nın kazadan 15 gün sonra nikahları olacağını dile getiren Emirik, "Oğlum 23 yaşında, gelinim 18 yaşındaydı. Daha fazla ceza almasını istiyorum. İki can almanın cezası 9 yıl 4 ay değil. O sarhoş, katil adam benim oğlumun canını bilerek aldı. 1.18 promil alkolü, ehliyeti yok. Alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış. Mahkemede inkar etti. İki çocuğunun olduğunu onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Utanmadan beraatını istedi. İnsan vicdan azabı çeker, bunda o da yok. Biz bu cezaya itiraz ettik. İki tane can aldı, birisi 18 yaşında diğeri 23 yaşında. İki canın bedeli 9 yıl mı soruyorum size" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Denizli, Güvenlik, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı, acılı anne cezaya itiraz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı, acılı anne cezaya itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement