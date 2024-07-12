Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı - Son Dakika
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Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı

İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen eli kanlı zanlının emniyetteki ifadesinde, 'Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum' dediği öğrenildi.

12.07.2024 22:47
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Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı

İzmir'de işlediği cinayet sonrası 11 yıl eli kanlı gezdi, Bursa polisinden kaçamadı

Cinayet işleyip 11 yıl kaçtı, şüpheli hareketleri ele verdi

Zanlı ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum"

BURSA - İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen eli kanlı zanlının emniyetteki ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Panik yaptı, yakayı ele verdi

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. olduğunu tespit etti.

11 yıl kaçtı ama yaptığı panik onu ele verdi

F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

2013 yılında işlenen bir cinayetin faili olduğu ortaya çıktı

2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı.

"Büyükşehir" diye "rahat saklanırım" dedi ama başaramadı

Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

İfadesi şoke etti

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı - Son Dakika

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