Cinayet Zanlıları Manisa\'da Yakalandı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 Şubat günü pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesi olayının zanlıları Manisa Turgutlu Karayolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 4 buçuk saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak Çanakkale'ye teslim edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine; 2 Şubat Pazar akşamı 20.45 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen 'Ateşli silah ile kasten öldürme' olayının şüphelilerimin plakasız bir araçla Manisa'dan geçiş yapabileceği bilgisi alınması üzerine, bahse konu araç 3 Şubat Pazartesi saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkiinde denetim yapan ekiplerce durduruldu. Araç içinde yapılan aramada bagaj kısmında suç aleti pompalı tüfekle birlikte K.Ü. (27), M.C.U. (22) ve İ.K. (19) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar ve suç aleti Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildirildi. - MANİSA