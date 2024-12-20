Muğla'da 26 Ağustos'ta Senem Kıvrak (40), mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığı eşi Muhittin Kıvrak (43) ile bir araya geldi.
İkili arasında çıkan tartışma sonucu Muhittin Kıvrak, Senem Kıvrak'ı başına sert bir cisimle vurup bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından ormanlık alana kadar Muhittin Kıvrak, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece "Eşe kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yargılandığı cinayet davasının duruşması 27 Aralık'ta görülecek olan zanlı Muhittin Kıvrak sabah saatlerinde tutuklu olduğu cezaevi tuvaletinde ölü bulundu. Kıvrak'ın intihar ettiği öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini öldüren adam duruşmasına bir hafta kala cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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