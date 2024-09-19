Cinayete Kurban Giden İşitme Engelli Nihal\'in Kemikleri 4 Ay Sonra Defnedildi

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Cinayete kurban giden işitme engelli Nihal'in kemikleri 4 ay sonra defnedildi

Otopsi işlemleri sonrası kemiklerin genç kadına ait olduğu belirlenince, naaşı defnedildi

ANTALYA - Antalya Serik'te ortadan kaybolduktan 9 ay sonrası cinayete kurban gittiği anlaşılan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'in naaşı, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Serik'te yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit, ortadan kaybolduktan 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Eminceler Mahallesinde Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle tutuklu bulunan birlikte yaşadığı Mehmet Basık'ın yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları otopsiye gönderildi.

Polis, olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler 4 ay sonrasında toprağa verildi.