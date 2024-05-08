Cinayetten aranan şahıs, otluk alana saklanırken dron kamerasına böyle yakalandı - Son Dakika
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Cinayetten aranan şahıs, otluk alana saklanırken dron kamerasına böyle yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli, otların arasına saklanırken dron kamerası tarafından yakalandı. Operasyon anı da kaydedildi. Şüpheli şahıs, daha önce İstanbul'da bir kavgada bir kişiyi öldürdüğü için aranıyordu. Ayrıca çiftlikte yapılan aramada ruhsatsız 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 21:04
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Cinayetten aranan şahıs, otluk alana saklanırken dron kamerasına böyle yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli otların arasına saklanırken yakalandı. Operasyon ve yakalanma anı dron kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Edirköy Mahallesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli İ.U. isimli şahsın ailesine ait bir çiftlikte saklanabileceğinin tespit ve değerlendirilmesi üzerine, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy JASAT timi ile DRON destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlikte birinin kaçmaya çalıştığı gözlendi. Kaçış anı saniye saniye dron kamerasına yansırken şüpheli şahıs otların arasına saklandığı gözlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli şahıs saklandığı otların arasında yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftliğin diğer bölümlerinde yapılan aramada da ruhsatsız 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının daha önce İstanbul'da aralarında husumet olan bir grupla çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

Cinayetten aranan şahıs, otluk alana saklanırken dron kamerasına böyle yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayetten aranan şahıs, otluk alana saklanırken dron kamerasına böyle yakalandı - Son Dakika

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