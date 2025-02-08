Kayıp hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kayıp hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

08.02.2025 11:54
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde hemşire Selen Naycı'dan (26) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarına bulundu. Ekiplerin incelemelerinde Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görüldüğü bilgisi edinildi. Bunun üzerine arama çalışmaları nehir etrafında yoğunlaştırıldı.

DİCLE NEHRİ'NDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kayıp hemşirenin Dicle Nehri\'nde cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Filozof sn.:
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