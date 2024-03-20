Şırnak'ta DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.
DEM Parti tarafından Cizre Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.
İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?