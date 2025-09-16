Çocuk Bisikletine El Koymaya Çalışanlar Tutuklandı - Son Dakika
Çocuk Bisikletine El Koymaya Çalışanlar Tutuklandı

Çocuk Bisikletine El Koymaya Çalışanlar Tutuklandı
16.09.2025 09:03
Çocuk Bisikletine El Koymaya Çalışanlar Tutuklandı
Kağıthane'de 10 yaşındaki çocuğun bisikletini almak isteyen 2 şahıs tutuklandı. Çocuk darp edildi.

İstanbul Kağıthane'de 3 Eylül 2025'de 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istedi. Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine suça sürüklenen çocuklar tarafından bıçaklanmakla tehdit edilip kovalanmaya başladı.

KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERDEN KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

Mağdur çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.'nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etmeye başladı.

YAĞMADAN TUTUKLANDILAR

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Baba, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuk Bisikletine El Koymaya Çalışanlar Tutuklandı - Son Dakika


