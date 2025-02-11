Çocuk Oyun Parkındaki Kaydırağı Ateşe Veren Şahıslar Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri iddiaya göre çocuk oyun parkındaki plastik kaydırağı ateşe verip kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalarken, Efeler Belediyesi şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şüpheli bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı. O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Yaşanan olayın ardından çevrede geniş çağlı çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Efeler Belediyesi de şüpheliler hakkında şikayette bulunarak hukuki sürece dahil oldu.

Belediye parkı kısa sürede onardı

Öte yandan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkta meydana gelen hasarın giderilmesi için mesainin ilk saatlerinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Zarar gören tüm oyun grupları ve zemin döşemeleri yenilenen park tekrar halkın kullanımına sunuldu. - AYDIN