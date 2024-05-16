Çocuk parkında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Çocuk parkında bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuk parkında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, bir kişi ise darp edilerek yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

16.05.2024 19:23
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Çocuk parkında bıçaklı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuk parkı içinde iki grup kavga etti. Olayda bir kişi bıçakla, bir kişi darp edilerek yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim mahallesi Seda caddesi Dostluk Parkı içinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 16.00 sıralarında parkın içinde oturan iki genç grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi bıçaklandı, bir kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanan şahıs ambulans ile Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Darp edilen şahıs ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yaşı küçük iki şahsı, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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