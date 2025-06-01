Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

İstanbul Kadıköy'de sokakta oturan genç bir kız, çocuk yaşlardaki bir grup tarafından gasp edildi. Olayda, 17 yaşındaki bir şahıs, genç kızın kolyesini zorla alarak kaçtı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüphelinin, daha önce de 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

KARAR TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki zanlı hakkında tutuklama talep edilmedi. Mahkeme, şüpheliye ev hapsi cezası verdi. Ancak bu karar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyada binlerce kişi, "18 yaşın altında diye bu tür suçlara olağandan az ceza verilmesi akıl alır gibi değil" diyerek kararı eleştirdi.

"YASAL DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Uzmanlar ise çocuk suçluluğu ve ceza adaleti konusundaki yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle ağır suçlar işleyen çocuk faillerin nasıl yargılanması gerektiği konusu, yeniden gündeme taşındı.