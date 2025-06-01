İstanbul Kadıköy'de sokakta oturan genç bir kız, çocuk yaşlardaki bir grup tarafından gasp edildi. Olayda, 17 yaşındaki bir şahıs, genç kızın kolyesini zorla alarak kaçtı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüphelinin, daha önce de 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki zanlı hakkında tutuklama talep edilmedi. Mahkeme, şüpheliye ev hapsi cezası verdi. Ancak bu karar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyada binlerce kişi, "18 yaşın altında diye bu tür suçlara olağandan az ceza verilmesi akıl alır gibi değil" diyerek kararı eleştirdi.
Uzmanlar ise çocuk suçluluğu ve ceza adaleti konusundaki yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle ağır suçlar işleyen çocuk faillerin nasıl yargılanması gerektiği konusu, yeniden gündeme taşındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti - Son Dakika
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