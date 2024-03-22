Yüzlerce yıl hapsi istenen sapık sucu, mağdur çocukları böyle tehdit ediyormuş - Son Dakika
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Yüzlerce yıl hapsi istenen sapık sucu, mağdur çocukları böyle tehdit ediyormuş

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İstanbul Bağcılar'da çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen mahalle sucusu Metin Şenay'ın, mağdur çocukları "Önce senin kafana sıkarım, sonra kendi kafama sıkarım" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

22.03.2024 10:30  Güncelleme: 10:58
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24 Mayıs 2023 günü okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Dükkandaki ses yalıtımlı özel oda görüntülenirken Şenay'ın istismar görüntülerini kayda aldığı öğrenildi. 60 yaşındaki sanık hakkında hazırlanan iddianamede görevli mahkemece kabul edildi. Metin Şenay 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

"SANA ÇOK ACI VERİRİM, GEREKİRSE ÖLDÜRÜRÜM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Metin Su" isimli işyeri sahibi Metin Şenay'ın yıllardır aynı yerde su dağıtımı yaptığı ve bu nedenle yaşı küçük çocuklar tarafından da tanındığı belirtildi. 24 Mayıs 2023 günü mağdur çocuğun okuldan çıkıp evine dönmesi gerekirken dönmemesi üzerine ailenin kolluk kuvvetlerine ihbar ettiği ve kemara kayıtları incelendiğinde mağdur çocuğu Metin Şenay'ın aracına bindirdiği tespit edildiği ve Şenay'ın işyerine gelen ekiplerin incelemelerde şüphelinin gece 3 sıralarında işyerinden çıkarak tedirgin davranışlar sergilediği aktarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri Şenay'a müdahale ettiği, şüphelinin çocukla ilgili sorulara cevap vermediği belirtildi. Şenay'ın işyerine giren ekiplerin içerden çocuk sesi duyması üzerine işyerinde yatak odası olarak tarif edilen alanda gizli bir bölmede mağdur çocuğun kilitli ve ağlar vaziyette bulunduğu aktarıldı.

"KESİNLİKLE BAĞIRMA, KONUŞURKEN FISILDA"

Mağdur çocuğun üzerinde ve duvarlarda kan lekeleri görülmesi üzerine çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının anlaşıldığı ve şüpheli Şenay'ın duvara yapıştırmış olduğu, "Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma, konuşurken fısıltıyla konuş, sağa sola zarar verme, dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ayrıca ben ne dersem yap. Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim, gerekirse öldürürüm bence" şeklinde notlarının olduğu tespit edildiği aktarıldı. Bir mağdur çocuğa, "İlk önce senin kafana sıkarım, sonra kendi kafama sıkarım, gideriz bu hayattan" dediği diğer mağdur çocukları da ölümle tehdit ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Öte yandan iddianamede şüpheli Metin Şenay'ın telefonunda çok sayıda çocuk pornosu ve internet aramalarının olduğu belirlendiği anlatıldı.

METİN ŞENAY HAKKINDA YÜZLERCE YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Şenay'ın ilk mağdura yönelik işlediği "Zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 6 aydan 36 yıl 9 aya kadar, "Zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 63 yıldan az olmayacak ceza ve "Müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Metin Şenay'ın, eşinin yeğeni olan iki mağdur çocuğa yönelik 2019-2023 yılları arasında işlediği, "Zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 18 yıl 4 aydan 62 yıl 1 aya kadar, "Zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ayrıca 63 yıldan az olmayacak bir ceza ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da ayrı ayrı 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanık Şenay'ın son mağdur çocuğa karşı 24-25 Mayıs 2023 tarihinde işlediği "Cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere ve "Müstehcen yayınların üretminde çocukları kullanmak" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin ayrıca kamuya karşı işlediği "Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Yüzlerce yıl hapsi istenen sapık sucu, mağdur çocukları böyle tehdit ediyormuş
Kaynak: ANKA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüzlerce yıl hapsi istenen sapık sucu, mağdur çocukları böyle tehdit ediyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan Vanlı: İdam şart, kim ne derse desin 151 1 Yanıtla
  • büsra kaya: keske hücreye atmasalarda aynısını cezaevinde onada uygulasalar 127 1 Yanıtla
  • Yadigar Kilcioglu: Şu sapığın yaptıklarını neden bu kadar detaylı haber yapılıyor ki. Başka sapıklar daha başka yollar öğrensin diye mi? Yargı gerekeni yapacaktır ama lütfen basında başkalarının akıllarında olmayanı önüne akıllarına getirmesin. 75 3 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Bunun gibi sapıklari salladıracaksın adaleti içerdeki kader mahkumları degil devletimiz sağlayacak idam gelmediği sürece bu tür sapiklar çocuklarimizi istismarına karşı savunmasız birakacaktir caydırıcı cezalar yok çünkü #idam # 68 1 Yanıtla
  • Ali boz: iblis 29 1 Yanıtla
  • Volkan İlhan: İdam idam idam empati kurun hakimler devlet büyükleri sizin savunmasız güçsüz dilsiz dişsiz çogunuza yapılsa naparsınız .. batsın sizin avrupa özentiniz ülkenin çivisi çıktı afganlısı suriyelisi ipsizi sapsızı asın şunları yazık günah 3 0 Yanıtla
  • Ömer Yüksek: Birde ben bu adamı ödediğim vergilerle besleyecegim ha. 3-5 sene sonra o afla çıkacağına onun cezasını ben keserim 3-5 yıl ben yatarım içerde daha iyi. 3 0 Yanıtla
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