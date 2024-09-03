Aksaray'da Çocukların Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu Kamerada - Son Dakika
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Aksaray'da Çocukların Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu Kamerada

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Aksaray'da bir kamyonetin kasasında seyahat eden 3 çocuğun tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşyaların üzerinde ve kasanın kenarında seyahat eden çocuklar, kazaya davetiye çıkarırken, durumu fark eden bir yolcu bu anları kaydetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, kamyonet sürücüsüne toplamda 5 bin 880 TL ceza uyguladı.

03.09.2024 00:03
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Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

AKSARAY - Aksaray'da beyaz eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Görüntü Aksaray'ın Ankara Caddesi'nde yansıdı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına. Ankara Caddesinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden beyaz eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuk dikkat çekti. 2'si kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde, diğeri de kasada asılı şekilde trafikte seyreden çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların canını hiçe sayarak kamyonet kasasına bindiren sürücü hiçbir şey olmamış gibi dakikalarca trafikte seyrederken, durumu fark eden bir başka araçtaki yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 2 çocuğun kamyonet kasasındaki eşyaların üzerinde, diğer çocuğun ise kamyonetin kasasına asılı olarak seyrettiği görülüyor. Düşmeleri an meselesi olan çocuklar dakikalarca şehirde tehlikeli olarak seyrederken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri plakası belirlenen kamyonetin sahibine çeşitli maddelerden 5 bin 880 TL ceza kesti.

Aksaray\'da Çocukların Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu Kamerada
Kaynak: İHA

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