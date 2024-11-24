Çocukların maytapla oyunu kötü bitti: 2 yaralı
MERSİN - Mersin'de şişeye maytap koyup patlatan 2 çocuk yaralandı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A., şişeye maytap koyup patlattı. Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden, diğeri ise ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocukların Maytap Oyunu İki Yaralıyla Sonuçlandı - Son Dakika
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