Çocukların Maytap Oyunu İki Yaralıyla Sonuçlandı - Son Dakika
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Çocukların Maytap Oyunu İki Yaralıyla Sonuçlandı

Mersin'de çocuklar maytapla oyun oynarken yaralandı, sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

24.11.2024 18:58
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Çocukların maytapla oyunu kötü bitti: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de şişeye maytap koyup patlatan 2 çocuk yaralandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A., şişeye maytap koyup patlattı. Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden, diğeri ise ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocukların Maytap Oyunu İki Yaralıyla Sonuçlandı - Son Dakika

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