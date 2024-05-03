Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi

Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi

Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Yaşları küçük 3 çocuk, yolda sulama yapan belediyeye ait tankerin arkasına bindi. Tutunmakta güçlük çeken çocukların yaşadığı büyük tehlike başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

03.05.2024 18:54  Güncelleme: 18:57
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Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük 3 çocuk, yolda sulama yapan belediyeye ait tankerin arkasına bindi. Tutunmakta güçlük çeken çocukların yaşadığı büyük tehlike başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Arkadan seyreden bir otomobilin de yakın mesafede seyretmesi, her an düşecekmiş gibi görünen çocukların ne kadar büyük bir tehlike yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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