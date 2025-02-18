Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı - Son Dakika
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Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı

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Şanlıurfa'da, tuvaletlerini altlarına yaptıkları için 5 ve 7 yaşındaki iki çocuk, babaları ve üvey anneleri tarafından çatıda çırılçıplak soyularak soğuk suyla yıkandı ve hortumla dövüldü. Komşuların ihbarı üzerine baba gözaltına alındı ve tutuklandı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı. Olayın ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, babanın tutuklandığı ve çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

18.02.2025 08:08
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İsimleri açıklanmayan baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yapan çocuklarını cezalandırmak için evlerinin damına çıkardı. Çocukları soğuk havada çırılçıplak soyup, soğuk suyla yıkayan baba, ardından onları hortumla dövdü. Bu sırada üvey anne de eşine yardım etti.

KOMŞULAR KAMERAYA ALDI

Çocukların çığlıklarını duyan komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve üvey anneyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek çocuklar koruma altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Babaları ve üvey anneleri tarafından şiddet gören mağdur çocuklarla ilgili Şanlıurfa Valiliği, açıklama yaptı. Olayın ardından babanın tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan 'Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı' yönündeki haberler üzerine valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapılmış, kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından derhal koruma altına alınmıştır."

Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Safak Dasdemir:
    Cok sukur iyi bir haber o cocuklari umarim yuce devletimiz korur gozetir okutur bu insan musvettelerinin eline birakmaz 36 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bunu yapanlar insan evladı olamaz. Bu nasıl vicdan 24 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Havanın -10 u gördüğü günlerde bu nasıl vicdan 9 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Urfa halkı çok iyi yapmışsınız elinize sağlık 6 0 Yanıtla
  • Arif Akman:
    Eğer haber gerçekse derhal annede tutuklanmış olması lazımdı bu ne vicdan. 2 0 Yanıtla
  • or ac:
    Kadın ve Çocuklara şiddetin affı olmaz, en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir. 0 0 Yanıtla
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