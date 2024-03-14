Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adamın ilk sözleri - Son Dakika
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Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adamın ilk sözleri

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Konya'da boşanan bir adam, çocuklarının biyolojik babası olmadığını öğrendi. DNA test sonuçlarına göre, sadece en büyük çocuğunun babası olduğu tespit edildi. Eski eşi ise çocukların babasının kuzeni olduğunu itiraf etti. Adamın ruh sağlığı bu olaydan dolayı bozulduğunu belirtti.

14.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:53
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Konya'da boşanan adam hayatının şokunu yaşadı. Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı. Mahkeme, çocuklar E.A., H.A. ve E.A.'nın DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan inceleme istedi.

Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen ay mahkemeye gönderdi. Sadece en büyük çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı. Sonuçlara göre Hüseyin A.'nın, oğlu E.A.'nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

2 ÇOCUĞUN BİYOLOJİK BABASI ÇIKMADI

DNA test sonuçlarının ardından 3 çocuktan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrenen Hüseyin A., "Eşimle yıllardır anlaşamıyorduk. Sonra anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Boşandıktan 3 gün sonra komşumdan bir telefon geldi. 'Senin kuzenin yıllardır senin evine girip çıkıyordu. Çocuklarına bir DNA testi yaptır' dedi. Ben de bunun üzerine avukatım aracılığıyla babalık davası açtık. DNA testleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunun sonucunda 3 çocuğumdan 15 yaşındaki oğlum benden çıktı. 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babası ben olmadığım netleşti. Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra 'Çocukların babası kim?' diye sorduğumda, 'senin kuzenin M.K.' diye cevap verdi." dedi.

12 YILDIR YASAK AŞK

Yaşadıklarının ardından ruh sağlığının bozulduğunu ifade eden Hüseyin A., "Eski eşim önce 'Bana tecavüz etti' dedi, ama 12 yıl dost hayatı yaşamışlar. Benim evimde, benim soframda, benim yatağımda yıllarca dost hayatı yaşamışlar. Ben otelden gelip, akşam da inşaatlarda çalışmaya gittiğimde bunlar evde hayatlarını sürdürmüşler. Bu beni psikolojik olarak yıktı. Komşularımın hepsi kuzenimin eve girip çıktığını görmüşler, ama akrabam olduğu için böyle bir şeye ihtimal vermemişler. Boşandıktan sonra bana bilgi verdiler. Gece geldiğini, balkonda oturduklarını, kahve içtiklerini görmüşler, ama öz kuzenim olduğu için farklı düşünmemişler." dedi.

Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte Türkiye\'nin konuştuğu adamın ilk sözleri

Aldatmak, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adamın ilk sözleri - Son Dakika

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