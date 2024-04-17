Çöp Karıştıran Yaban Domuzları Şehirde Tur Atıyor - Son Dakika
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Çöp Karıştıran Yaban Domuzları Şehirde Tur Atıyor

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Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yabani domuzlarının çöpleri karıştırdıkları ve şehir turu attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabani domuzlar, çöp konteynerinde yiyecek ararken görüntülendi. Vatandaşlar, domuzların artan sayısından dolayı gece dışarı çıkarken korktuklarını belirtiyor.

17.04.2024 10:28
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Çöp karıştıran yaban domuzlarından şehir turu

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yabani domuzlarının çöpleri karıştırdıkları ve şehir turu attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde aç kalan yabani domuzlar, kentte inerek çöp konteynerinde yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; 4 yabani domuzu çöp konteynerinde köpek gibi çöpleri karıştırırken görüntülendi. Çöp konteynerinden uzaklaşan yabani domuzlar, bir süre daha evlere yakın noktada gezindiler.

"Depremden önce de vardılar ama depremden sonra daha çok gelmeye başladılar"

Eşinin çöp dökmeye giderken yaban domuzlarını görüp korktuğunu belirten Emrah Vural, "Akşam saat 22: 30'da eşim çöpü atmaya giderken domuzları gördü. Eşim çöp konteynerında yaban domuzlarını gördüğünde yaban domuzlar yukarıya doğru kaçıp gittiler. Geceleri korkudan dışarı çıkamıyoruz. Akşam 4 yaban domuzu gördük. Arabanın içindeyken eğlenceli ve keyifli olurken eşim gece çöp atmaya giderken korktu. Her akşam hemen hemen bu evlerin çevresinde görürsünüz. Yaban domuzu

Çöp Karıştıran Yaban Domuzları Şehirde Tur Atıyor
Kaynak: İHA

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