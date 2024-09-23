Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan - Son Dakika
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Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin adliyeye çöp poşeti giydirilerek götürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı iddialarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi. Bakan Yerlikaya, "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır." dedi.

23.09.2024 18:08
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili soruşturma açıldığını iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.

ADLİYEYE ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla ateş etmesi sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken yakalanan saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Saldırgana sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirildi. Saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı iddia edildi. İddialara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.

"HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR"

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

GERGERLİOĞLU İTİRAZ ETTİ

Öte yandan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan skandal bir açıklamada bulundu. Gergerlioğlu'nun paylaşımında, "Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun!!! Cezayı vermenin polise ait olmadığını bu toplum ne zaman anlayacak, ayırt edecek yahu!?" ifadelerini kullandı.

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya\'dan yanıt: Alçakça bir yalan

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Son Dakika 3.Sayfa Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gk Gs:
    canım poşet işi üstü yirtilmistir polisten kaçarken o şekilde donla gitmesin diye giydirmistir, hayvan arabası da o an o müsaittir. ondan dolayı o araca bindirilmiş tır. ne var bunda . aslında daha beterine layık ama bu ortam ve şartlar buna elvermistir. 155 12 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    iyide suç kardeşim 17 131 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    şu havlayan ite de aynısı yapılsa keşke 121 8 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    gergerlioglumusun nesin senin kizin oğlun oldurulurse sen İzzet ikram ederek götür emniyete 121 5 Yanıtla
  • ziyarteçi:
    pkk d.lü 97 23 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Bir Diyarbakırli olarak yazıyorum dem parti benim partim temsilcim değildir 107 8 Yanıtla
  • Ateş:
    Az bile yapmışlar şerefsize.Ama bu kadar suç kaydı olupta ortalıkta dolaşmasını sağlayan hakimlere de bir değinmek lazım. 106 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çöp poşetine yazık sari torbayla gömseydiniz daha iyi olurdu 91 4 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Neden yaşıyor bu katil 58 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    haklısın bakanım 27 6 Yanıtla
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